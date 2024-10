A cura della Redazione

Un argento col sapore amaro dell'oro per i tre moschettieri dell’indirizzo sportivo del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. Il prestigioso riconoscimento è stato conquistato nella disciplina del Decathlon durante lo scorso weekend a Lecco. Dopo aver conseguita la prestigiosa qualificazione per la finale nazionale di prove multiple a squadre under 18, con il miglior punteggio in Italia (ben 700 punti in più alla seconda), molto alte erano le aspettative degli studenti della scuola diretta dalla preside Tiziana Savarese.

Limitati da infortuni e qualche disavventura tecnica, i ragazzi oplontini alla fine della due giorni intensa di gare hanno comunque ottenuto un autorevole secondo posto alle spalle dei veneti dell'Atletica San Vendemmiano (Treviso). Ciò che non risulta digeribile è il punteggio complessivo dei vincitori, di gran lunga inferiore a quello ottenuto dai liceali torresi nella qualificazione. Onore al merito comunque a Giuseppe Perna, 3° con personale a 5987 punti, a Gennaro Di Palma, 11° con 5056 punti e a Marco Avagnano, 13° con 4983 punti.

Si chiude alla grande l'anno agonistico del gruppo sportivo di Atletica Leggera del Pitagora-Croce, ricco di prestigiosi riconoscimenti che indubbiamente meriterebbero l'attenzione degli amministratori, comune e città metropolitana, da anni sollecitati per la ristrutturazione della pista nella sede centrale dell’istituto in via Tagliamonte a Torre Annunziata.