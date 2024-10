A cura della Redazione

Francesco Mazzoccoli, pugile dell’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, dopo due fine settimana consecutivi di vittorie, in base all'alto punteggio dei suoi incontri, è stato ammesso dalla Federazione Pugilistica Italiana direttamente alle finali Italiane.

Mazzoccoli è l’unico peso massimo della sua categoria ad accedere con queste modalità. "Siamo fieri per lui - afferma il dott. Mario Veneruso -; combattere nella categoria regina della boxe non è facile. Nonostiamo abbiamo iniziato l'attività da appena due anni, non solo siamo la migliore struttura polivalente da Napoli alla penisola Sorrentina per tutte le attività che facciamo, ma già arriviamo alle finali italiane di pugilato. Il duro lavoro di mio padre, il maestro Alfredo, insieme ai nostri collaboratori Francesco Cuomo e Chiara Grillo, sta avendo i suoi risultati.

Francesco Mazzoccoli è un ragazzo che stiamo aiutando ad avere un riscatto nella vita, e grazie al suo impegno arrivano i primi risultati. A novembre l'AUSE Sporting Club parteciperà anche a gare di Ginnastica Artistica dove la piccola Aurora Veneruso, già vincitrice di 5 criterium su 6 di pugilato, si confronterà con le più brave ginnaste della Campania. Aurora pratica due sport: boxe e ginnastica artistica, all’età di 7 anni si allena tutti i giorni senza fatica, lo fa per gioco portando anche risultati".

Non possiamo che fare un grosso in bocca a lupo a tutti gli atleti dell'Ause sperando sempre in grandi risultati.