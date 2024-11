A cura della Redazione

Presso l’Accademia della Federazione Ginnastica d’Italia di Fermo si è disputato il Campionato Nazionale individuale Gold maschile riservato alle categorie junior e senior.

Soddisfazioni sono giunte nelle finali di specialità Junior con il C.G.A. Stabia di Angelo Radmilovic in bella evidenza.

Andrea D’Alessio, infatti, si è laureato vicecampione nazionale J2 al cavallo con maniglie, sul terzo gradino del podio tricolore J3 è salito, poi, Davide Senatore, sempre al cavallo con maniglie, mentre il loro compagno di club Dario Albano è giunto appena fuori dal podio alla sbarra.

Tra gli junior il miglior piazzamento all around è stato quello di Dario Albano, del C.G.A. Stabia giunto 12° negli J3. Negli J1 30° James Suleimen Kendrick e 32° Francesco Pio Ambrosino, entrambi della Ginnastica Campania 2000. Negli Junior 2, 26° Vincenzo Scarpa del C.G.A. Stabia, 28° Achille Cammarota, 29° Mattia Ghezzi, entrambi della Ginnastica Campania 2000, 38 Andrea D’Alessio del C.G. A. Stabia, 47° Alessandro Pecoraro della Ginnastica Salerno e 54° Carmine Di Stanio, della Tusciania Battipaglia di Piergiorgio Porcelli, che ha eseguito il solo esercizio alle parallele. Negli J3, 27°posto all around per Daniele Aronne della Ginnastica Campania 2000, 37° di Davide Senatore del C.G.A. Stabia e 57° di Salvatore Paternoster della Ginnastica Campania 2000.

Nella classifica all around senior ottimo 6° posto di Luciano Tartaglione della Ginnastica Campania 2000 Napoli. L’atleta, allenato da Massimiliano Villapiano e Antonio Scardapane, è salito anche sul terzo gradino del podio tricolore nella specialità delle parallele, giungendo poi 5° al cavallo con maniglie e 6° agli anelli, risultando complessivamente il migliore dei ginnasti campani in terra marchigiana. Seguono in classifica all around, al 9° posto Mattia Nicolao della Ginnastica Salerno di Valerio Darino, al 15° Christian Zammillo, Ginnastica Campania 2000, al 23° Giuseppe Fiorinelli del C.G.A. Stabia, con soli 4 attrezzi su sei, al 51° posto Alessio Ventura della Ginnastica Salerno che ha eseguito solo l’esercizio al cavallo con maniglie, specialità nella quale ha, poi, ottenuto l’8° posto in finale.