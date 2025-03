A cura della Redazione

Un trionfo indimenticabile per Anna Marie Maisto (al centro nella foto), studentessa del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, che insieme alle compagne di squadra del Club Scherma Salerno ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Italiani a squadre di fioretto Serie B2, tenutisi al Piacenza Expo.

Anna Marie, quindicenne di Boscotrecase, ha gareggiato con grande determinazione accanto alle giovanissime Giorgia Memoli ed Emily Parra, sotto la guida esperta del maestro Marco Autuori.

La squadra ha dimostrato un dominio assoluto fin dalle fasi iniziali della competizione: superato il girone con due vittorie nette (avversarie fermate rispettivamente a 21 e a 22 stoccate), il team ha poi travolto il Trapani Scherma nei quarti di finale con un punteggio schiacciante di 45-5.

La semifinale ha visto le schermitrici salernitane imporsi sul Scherma Brescia con un chiaro 45-26, mentre nella finalissima contro il Circolo Scherma Mestre la squadra ha mantenuto il controllo del match, chiudendo la gara con il punteggio di 45-28.

Una vittoria netta che ha permesso alle atlete del Club Scherma Salerno di conquistare la promozione in Serie B1, regalando al club una doppietta straordinaria, visto che anche il team maschile ha ottenuto lo stesso risultato.

Un ringraziamento speciale va al Dirigente e ai Professori del Liceo Pitagora-Croce, che con il loro supporto hanno contribuito alla crescita e al successo sportivo di Anna Marie.

Ginevra Maisto sulle orme della sorella: bronzo al Campionato Regionale GPG

Il talento scorre nella famiglia Maisto- Lanzieri, e lo dimostra la piccola Ginevra Maisto, sorellina di Anna Marie, che ha già iniziato a far parlare di sé nel mondo della scherma. Al Campionato Regionale GPG di fioretto, tenutosi a Sarno il 22 marzo 2025, Ginevra ha conquistato un prestigioso terzo posto, mettendo in mostra le sue capacità e la passione per questa disciplina.

Con un futuro promettente davanti, sia Anna Marie che Ginevra rappresentano un orgoglio per la loro famiglia, la loro scuola e il Club Scherma Salerno. Due giovani atlete determinate, pronte a scrivere nuove pagine di successi nella scherma italiana.