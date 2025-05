A cura di AdnKronos

Jasmine Paolini nel secondo turno del Roland Garros 2025. La tennista azzurra sfida oggi, mercoledì 27 maggio, l'australiana Ajla Tomljanovic, numero 71 del mondo - in diretta tv e streaming - nello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open dello scorso gennaio. Paolini arriva all'appuntamento dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia e dopo aver battuto, nel primo turno di Parigi, la cinese Yue Yuan in due set.

La sfida tra Paolini e Tomljanovic è in programma oggi, mercoledì 28 maggio, alle ore 12 sul campo del Philippe-Chatrier. Quello del Roland Garros sarà il primo precedente tra le due tenniste, che non si sono mai affrontate finora.

Paolini-Tomljanovic, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.