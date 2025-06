A cura di AdnKronos

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, negli ottavi dello Slam francese. Per l'azzurro, match dominato fin dalle prime battute: il punteggio finale (6-1 6-3 6-4) racconta un match controllato da subito, con pochi errori soprattutto in avvio. Il primo set vola via in poco più di mezz'ora, il secondo in 42 minuti. Si allunga il terzo (circa 50 minuti), in cui Sinner e Rublev danno battaglia sul servizio. Sinner strappa il break sul 5-4 e la chiude in poco più di due ore.

Jannik adesso affronterà al prossimo turno Alexander Bublik, numero 62 del ranking. Il kazako ha vinto a sorpresa il suo match degli ottavi contro Jack Draper, numero 5 al mondo.