A cura di AdnKronos

Dopo le rinunce della vigilia di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini (due volte vincitore del torneo) per problemi fisici, è arrivata anche quella di Matteo Arnaldi.

Non ci saranno azzurri al via nel main draw in quest'edizione dei 'Hsbc Championships', torneo Atp 500 (montepremi 2.522.220 euro) che si sta disputando sui prati dello storico Queen’s Club di Londra.

Il 24enne sanremese, numero 41 del mondo, avrebbe dovuto esordire contro il danese Holger Rune, numero 9 del ranking e quarto favorito del seeding. Testa di serie numero uno è lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 ATP, reduce dal trionfo bis al Roland Garros dell’altra settimana.