A cura di AdnKronos

La Russa sponsorizza Flavio Briatore per la Ferrari. Il presidente del Senato è intervenuto oggi, lunedì 16 giugno, per parlare della crisi della Rossa, che anche nel Gp del Canada ha raccolto soltanto un quinto posto con Leclerc e un sesto con Hamilton: "Credo che non basterebbe un grande manager. Anche lì si tratta di andare molto più in profondità di un semplice cambio di manager. Briatore? Flavio è un caro amico, qualsiasi cosa faccia, la fa sempre molto bene. Sarebbe una risorsa che potrebbe dare una scossa importante", ha detto a Gr Parlamento.

Una battuta anche sull'Inter, di cui La Russa è tifosissimo, reduce dalla finale persa 5-0 con il Paris Saint-Germain e attesa dal Mondiale per Club: "Probabilmente non bisognava insistere su tutti gli obiettivi. Non aver rinunciato a nulla, nemmeno alla Coppa Italia, probabilmente ci ha fatti arrivare troppo stanchi al periodo cruciale", ha detto il presidente del Senato, "nell'ultimo mese abbiamo perso tutto, poi abbiamo fatto la finale di Champions che tutti conosciamo. Sicuramente è stato un ottimo campionato, ma con un finale deludente. Un finale che si sarebbe potuto evitare se fossimo stati realisti sulle nostre forze. L'Inter con Pio Esposito che poteva diventare alternativa ai due titolari, e gioca in serie B, probabilmente avrebbe vinto lo scudetto".