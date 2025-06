A cura di AdnKronos

Jannik Sinner a... Reazione a Catena. Il tennista azzurro, pronto a tornare in campo nell'Atp 500 di Halle dopo la finale del Roland Garros 2025 persa contro Carlos Alcaraz, è stato citato anche nel popolare quiz game della stagione estiva della Rai. Durante l'ultima puntata condotta da Pino Insegno, ai concorrenti è capitata la parola 'carota' e non hanno avuto dubbi sulla strategia da utilizzare per farla indovinare al compagno di squadra.

Durante la prova 'l'intesa vincente' infatti, in cui due concorrenti devono dire una sola parola a testa, alternandosi, per far indovinare il termine 'segreto' al compagno seduto di spalle, una di loro ha detto "cos'è", l'altro "Sinner", ma la combinazione ha generato un po' di confusione. Il concorrente ha schiacciato il pulsante e detto "tennista", una risposta comprensibile, mentre la parola corretta era 'carota'.

Sinner viene spesso identificato con le carote anche grazie ai suoi tifosi, che oltre a vestirsi d'arancione indossano spesso maglie o costumi raffiguranti carote. Il tutto è portato avanti dai Carota Boys, veri e propri 'ultras' del campione azzurro, che hanno creato questa tendenza dopo che Jannik, in una pausa tra un set e l'altro, mangiò una carota durante una partita.