A cura di AdnKronos

Il Presidente della Figc Gabriele Gravina sarà ospite domani mercoledì 18 giugno, alle ore 11:30, presso l’Aula Aldo Rossi dell’Università Lum Giuseppe Degennaro, in occasione del convegno di chiusura del Corso di Alta Formazione in “Management delle Società Calcistiche”. L’incontro, dal titolo “Il calcio tra sostenibilità, intelligenza artificiale e nuove professionalità”, sarà aperto dai saluti istituzionali di Emanuele Degennaro (Presidente CdA LUM), Antonello Garzoni (Rettore LUM) e Alfonso Morrone (Presidente Adicosp). Oltre al presidente Gravina parteciperanno all’evento, introdotto e moderato dal giornalista Dionisio Ciccarese, Andrea Carnevale (Direttore Sportivo e Responsabile Scouting Udinese Calcio) e Gian Marco Campagnolo (Professore presso The University of Edinburgh). Durante il convegno saranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso e i premi “Felice Gnagnarella” per le categorie Sport e Cultura, Miglior Direttore Sportivo Corso Calcio Lum e Miglior Docente Corso Calcio Lum.