A cura di AdnKronos

La Virtus Bologna e Germani Brescia tornano in campo per gara-3 delle finali scudetto della Serie A di basket. Oggi, martedì 17 giugno,al PalaLeonessa A2A di Brescia andrà in scena il terzo atto della sfida che assegnerà il titolo, dopo una gara-1 ricca di emozioni e una gara-2 che ha visto una netta vittoria delle V nere. Nel primo confronto a imporsi sono state le V nere con il risultato di 90-87 grazie alla spettacolare prova di Tornike Shengelia, autore di 29 punti. Nel secondo invece Bologna si è imposta 75-65, portandosi quindi sul 2-0 nella serie.

La Virtus Bologna è arrivata ai playoff scudetto dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto ed essere riuscita a eliminare i campioni in carica dell'Olimpia Milano nella semifinale scudetto, mentre la Germani Brescia ha chiuso il campionato al terzo posto e, nel penultimo atto dei playoff, ha superato Trapani.

La vigilia della Virtus è stata sconvolta dalla notizia della leucemia di Achille Polonara. A comunicarlo è stato lo stesso club emiliano: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide".

Gara-3 della finale scudetto tra la Germani Brescia e Virtus Bologna è in programma oggi, martedì 17 giugno, alle ore 20.30. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro sul Nove e DMAX, ma sarà visibile anche sui canali Eurosport. La partita sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su Discovery+, NOW e l'app Dazn.