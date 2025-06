A cura di AdnKronos

Il Real Madrid esordisce nel Mondiale per Club 2025. Il club spagnolo sfida oggi, mercoledì 18 giugno, i sauditi dell'Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, ex tecnico dell'Inter volato in Arabia proprio nelle scorse settimane. Quella tra Real, che vedrà la prima in panchina di Xabi Alonso, succeduto a Carlo Ancelotti, e Al Hilal è la prima giornata del gruppo H della fase a gironi del nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club. Il girone è completato dai messicani del Pachuca e dagli austriaci del Salisburgo.

La sfida tra Real Madrid e Al Hilal è in programma oggi, mercoledì 18 giugno, alle 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso.

Al Hilal (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo, Mitrovic. All. Inzaghi

Real Madrid-Al Hilal, come tutto il Mondiale per Club 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche attraverso la piattaforma streaming di Dazn.