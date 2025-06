A cura di AdnKronos

Il Chelsea torna in campo al Mondiale per Club. Oggi, venerdì 20 giugno, i Blues di Enzo Maresca affrontano il Flamengo nella seconda giornata del Gruppo D. Gli inglesi arrivano dal successo per 2-0 contro il Los Angeles Fc, mentre i brasiliani hanno battuto l'Esperance Tunisi con lo stesso risultato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Flamengo-Chelsea, in campo stasera alle 21 ora italiana:

Flamengo (4-2-3-1): A. Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Luiz Araujo, De Arrascaeta, Gerson; Pedro. All. Filipe Luis

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, E. Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson. All. Maresca

Flamengo-Chelsea, come tutto il Mondiale per Club 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche attraverso la piattaforma streaming di Dazn.