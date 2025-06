A cura di AdnKronos

Thomas Ceccon ha dovuto rinunciare a una gara per colpa del... traffico. Il nuotatore azzuro era uno dei più attesi in vasca ieri, venerdì 20 giugno, nei 50 stile libero del Cool Swim Meeting di Merano ma, a sorpresa, l'olimpionico veneto non c'era. A bloccarlo, secondo quanto filtrato in queste ore, nessun problema fisico, ma bensì un maxi incidente in autostrada, che ha creato lunghe code 'aggravate' anche dai tanti automobilisti in viaggio per godersi un weekend di inizio estate.

Nel pomeriggio di ieri infatti l'A22 è stata bloccata per alcune ore, non permettendo quindi a Ceccon di raggiungere Merano in tempo per la gara. La corsia 3, tra lo stupore generale, è rimasta così vuota e l'azzurro ha dovuto rinunciare a quella che sarebbe stata la prima gara della sua stagione in Italia. Thomas, che ha vinto già otto medaglie d'oro tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, più altri sei tra Mondiali ed Europei in vasca corta, si è infatti allenato negli scorsi mesi, da gennaio ad aprile, in Australia.

Tifosi e appassionati potranno comunque seguire Ceccon nelle altre gare in programma nel weekend di Merano. Il vicentino gareggerà infatti, tra oggi e domani, nei 100 e 200 stile libero, nei 50 e 100 farfalla, nei 100 dorso e nei 50 rana, confermando così la sua versatilità in vasca.