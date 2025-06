A cura di AdnKronos

Zlatan Ibrahimovic si gode le prime vacanze, scatenando l'ira dei tifosi del Milan. Il dirigente rossonero ha postato un video sul proprio account Instagram che lo ritrae in piscina mentre riesce a segnare un gol, in una porta immaginaria formata da due alberi, con una spettacolare rovesciata. Un'acrobazia, di quelle che lo svedese ha fatto vedere numerose in carriera, che ha commentato con un semplice "Still", ovvero "Ancora". Un modo per dire che, nonostante il ritiro, Ibra sia ancora al top della forma.

Ma mentre Ibrahimovic si esalta su Instagram, i tifosi milanisti lo prendono di mira sia nei commenti al post che su X. L'ex attaccante svedese è finito nel mirino dalla Curva Sud, e contestato pesantemente, già nella scorsa stagione, che il Milan ha chiuso con un deludente nono posto, fuori da tutte le coppe. La nuova vita da dirigente di Zlatan è iniziata come 'Senior Advisor di RedBird', il gruppo proprietario del club rossonero e guidato da Gerry Cardinale, ma finora i tifosi non sembrano essere soddisfatti del suo operato.

"Per andare in vacanza prima bisognerebbe lavorare", è il caustico commento di un tifoso su X, seguito da un "ma non lavora mai?". "Vi sembra normale che mentre i dirigenti di ogni squadra sono impegnati sul mercato, lui gioca in piscina?", si chiede un altro utente. E ancora: "Si è giocato tutta la credibilità e l’amore che aveva da parte del tifo rossonero", "forse è meglio come punta titolare che come dirigente", oppure "rimanga li a godersi la pensione". Insomma l'umore in casa Milan, nonostante l'arrivo di Max Allegri in panchina, non è dei migliori.