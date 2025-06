A cura di AdnKronos

L'Inter affronta gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club. Per i nerazzurri quella di oggi, sabato 21 giugno, è già una sfida decisiva per continuare il percorso nel torneo. La squadra di Chivu arriva dal pareggio nella prima gara del Gruppo E del torneo, mentre i giapponesi avranno da riscattare la sconfitta contro gli argentini del River Plate.

Nell'ultima giornata del girone l'Inter se la vedrà con gli argentini del River Plate, mentre i giapponesi sfideranno i messicani del Monterrey.