A cura di AdnKronos

Il Botafogo batte il Paris Saint-Germain e i tifosi 'sfottono'... l'Inter. È successo durante il Mondiale per Club 2025, quando il club brasiliano ha superato i francesi, freschi campioni d'Europa, per 1-0 nella seconda giornata del gruppo B grazie al gol di Igor Jesus. A Pasadina i bianconeri sono riusciti nell'impresa di vincere contro la squadra di Luis Enrique, che poche settimane fa aveva battuto l'inter, allora allenata da Simone Inzaghi, con un netto 5-0 nella finale di Champions League.

Un risultato storico per il Botafogo, celebrato anche dai tanti tifosi brasiliani al seguito della squadra nella prima edizione del nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club che si sta tenendo negli Stati Uniti. Sugli spalti dello stadio e per le vie della città i tifosi hanno infatti intonato diversi cori tra cui uno rivolto, con riferimento piuttosto esplicito, proprio ai nerazzurri, oggi allenati da Cristian Chivu dopo l'addio di Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al Hilal: "Il Botafogo non è l'Inter!", hanno cantato in portoghese, con un video che è diventato rapidamente virale su X.