A cura di AdnKronos

Lo spagnolo Marc Marquez, leader del Mondiale di MotoGp, si prende la pole position del Gran Premio d'Italia, in programma domani, domenica 22 giugno, nono appuntamento del motomondiale, al Mugello. Il pilota della Ducati ha chiuso con il crono di 1.44.169, record della pista e pole numero 100 in carriera in tutte le classi per Marquez. Secondo posto per Pecco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, seguito da Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo.

Mentre ad aprire la seconda fila con il quarto tempo c’è Fabio Quartararo (Yamaha), davanti a Maverick Vinales (Ktm Tech3) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). Seguono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), settimo, Pedro Acosta (Ktm), ottavo, e Alex Rins (Yamaha), nono. A chiude la top ten c’è Marco Bezzecchi (Aprilia). Ecco la griglia di pare

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati Gresini)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Maverick Vinales (KTM Tech3)

6. Franco Morbidelli (Ducati VR46)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Marco Bezzecchi (Aprilia)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Brad Binder (KTM)

16. Enea Bastianini (TM)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Joan Mir (Honda)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Ai Ogura (Aprilia)

22. Somkiat Chantra (Honda)