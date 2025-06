A cura di AdnKronos

Carlos Alcaraz e la canzone di Jannik Sinner. Il tennista spagnolo, impegnato oggi, sabato 21 giugno, nella semifinale del Queen's contro il connazionale Bautista Agut, ha parlato in conferenza stampa del singolo, pubblicato ieri su Spotify e tutte le piattaforme 'Polvere e Gloria', in cui Andrea Bocelli 'duetta' con Jannik Sinner, fresco di eliminazione dall'Atp 500 di Halle, dove si è arreso in tre set ad Aleksandr Bublik.

Nel brano infatti, accanto alla voce lirica del tenore, le parole del campione del tennis suonano come appunti di vita: "All you have to do is to be yourself", "Improve every day", "Talent doesn't exist, it has to be earned". Inevitabile, quindi, un commento di Alcaraz sulla nuova 'carriera' del rivale: "Fare una canzone come Sinner? Io non sono ancora pronto", ha risposto Carlos con un sorriso, "magari tra qualche anno, ma per ora mi limito a cantare da solo sotto la doccia".