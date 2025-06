A cura di AdnKronos

Carlos Alcaraz ha vinto il Queen's 2025. Il tennista spagnolo ha trionfato nell'Atp 500 di Londra battendo in finale il ceco Jiri Lehecka, numero 30 del mondo, in tre set con il punteggio di 7-5, 6-7 (5), 6-2 e ha accorciato nel ranking Atp sul primo posto occupato da Jannik Sinner. Grazie al successo nel torneo preparatorio a Wimbledon, dove Alcaraz arriverà da campione in carica e dovrà quindi difendere i 2000 punti conquistati con la vittoria dello scorso anno, Carlos ha quasi dimezzato la distanza dal numero uno del mondo, mettendo nel mirino la vetta della classifica.

Sinner non è infatti riuscito a difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno con la vittoria dell'Atp di Halle, venendo eliminato agli ottavi di finale dal kazako Aleksandr Bublik, che ha poi trionfato in Germania battendo in finale il russo Daniil Medvedev. L'azzurro ha così rinunciato a 450 punti, scendendo a quota 10430. Alcaraz invece ne ha conquistati 450, salendo a quota 9300, portandosi quindi a meno di mille lunghezze da Sinner.