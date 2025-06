A cura di AdnKronos

L'Italia esce di scena a testa alta dopo un battaglia con la Germania ai tempi supplementari nei quarti di finale degli Europei Under 21. Gli azzurri di Nunziata perdono 3-2 dopo i tempi supplementari, nonostante fossero rimasti in nove uomini, con un arbitraggio molto discutibile, agguantando l'extratime al 96' con il gol del 2-2 di Ambrosino. In inferiorità numerica gli azzurrini tengono il primo tempo supplementare, ma al 117' subiscono la rete di Rohl che decide la gara con la Germania che va in semifinale dove sfiderà la Francia. Dopo un primo tempo senza gol, al 58' la sblocca il migliore in campo, Koleosho per l'Italia. Poco dopo arriva il pari di Woltemade, poi a dieci dalla fine ingenuità di Gnonto che rimedia un doppio giallo e Italia in dieci e all'87' Weiper trova il 2-1 per i tedeschi. Poco dopo arriva il rosso anche per Zanotti, ma, l'Italia anche in nove ci crede e Ambrosino firma il pari nel finale che porta la gara ai supplementari, poi Rohl spegna il sogno azzurro.