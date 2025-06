A cura di AdnKronos

La Juventus torna in campo nel Mondiale per Club 2025. Il club bianconero sfida oggi, domenica 22 giugno, i marocchini del Wydad Casablanca - in diretta tv e streaming anche in chiaro - allo stadio Lincoln Financial Field di Filadelfia nella seconda giornata del girone G. All'esordio negli Stati Uniti, nel nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club, i bianconeri hanno battuto con un netto 5-0 gli emiratini dell'Al Ain grazie alle doppiette di Kolo Muani e Francisco Conceicao, oltre al gol di Yildiz.

Il Wydad invece è stato battuto, nella prima giornata, dal Manchester City di Guardiola per 2-0. La squadra di Tudor, confermato sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione, si trova quindi al primo posto del girone, proprio insieme agli inglesi, a quota 3 punti, mentre i marocchini sono fermi a 0.

Nell'ultima giornata del girone G la Juventus sfiderà il Manchester City, mentre il Wydad Casablanca affronterà l'Al Ain.