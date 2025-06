A cura di AdnKronos

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 22 giugno, al Mugello si corre il Gran Premio d'Italia, nono appuntamento del motomondiale. La gara Sprint di ieri ha incoronato, ancora una volta, Marc Marquez, che ha trionfato per l'ottava volta su nove gare corte davanti al fratello Alex, secondo, e a Pecco Bagnaia, terzo. Lo spagnolo della Ducati, leader del Mondiale Piloti, partirà dalla pole position affiancato proprio dal compagno di squadra azzurro, che spera di poter regalare una gioia al proprio pubblico dopo essersi mostrato piuttosto deluso per il podio nella Sprint. Ecco la griglia di partenza del Gp d'Italia.

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati Gresini)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Maverick Vinales (KTM Tech3)

6. Franco Morbidelli (Ducati VR46)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Marco Bezzecchi (Aprilia)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Brad Binder (KTM)

16. Enea Bastianini (TM)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Joan Mir (Honda)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Ai Ogura (Aprilia)

22. Somkiat Chantra (Honda)

Il Gran Premio d'Italia di MotoGp si corre oggi, domenica 22 giugno, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sui canali Sky Sport, mentre su TV8 arriverà, in chiaro, in leggera differita, alle ore 14.05. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.