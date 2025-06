A cura di AdnKronos

Riparte la Coppa Italia, con il tabellone del torneo per la stagione 2025-26 pubblicato dalla Lega Serie A. Subito in campo otto squadre ad agosto per il turno preliminare: il 9 agosto tocca a Entella-Ternana (ore 20.30), il 10 agosto a Padova-Vicenza (ore 19.30), Avellino-Cerignola (20.30) e Pescara-Rimini (20.30). Poi spazio ai trentaduesimi, che vedranno l'entrata in scena del Milan (impegnato contro il Bari)

Ecco il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia, che vedrà squadre in campo anche a Ferragosto: quel giorno si giocheranno Empoli-Reggiana (alle 18), Sassuolo-Catanzaro (18.30), Lecce-Juve Stabia (20.45) e Genoa contro la vincente di Padova-Vicenza.

Il 16 agosto si giocano invece Venezia-Mantova (alle 18), Como-Sudtirol (18.30), Cagliari contro la vincente di Entella-Ternana (20.45) e Cremonese-Palermo (21.15). Il 17 agosto Monza-Frosinone (alle 18), Parma contro la vincente di Pescara-Rimini (18.30), Cesena-Pisa (20.45) e Milan-Bari (21.15), con i rossoneri impegnati fin da subito nel torneo dopo il deludente nono posto dell'ultimo campionato.

Lunedì 18 agosto ecco Verona contro la vincente di Avellino-Cerignola (alle 18), Spezia-Samp (18.30), Udinese-Carrarese (20.45) e Torino-Modena (21.15).

Ma quando entreranno in scena le big? Le vincenti dei 32esimi giocheranno i sedicesimi in gara unica il 24 settembre. Le otto teste di serie (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio) entreranno in scena come al solito dagli ottavi (3 e 17 dicembre). I quarti si giocheranno il 4 e l'11 febbraio, mentre le semifinali di andata il 4 marzo e quelle di ritorno il 22 aprile. La data della finale? Il 13 maggio 2026.