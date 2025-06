A cura di AdnKronos

Il rimpianto (e quei tre match-point non sfruttati) probabilmente sono ancora lì, nella mente di Jannik Sinner. Ma il numero 1 del mondo, nonostante l’uscita agli ottavi di Halle contro Bublik, vuole cancellare la delusione legata al Roland Garros per prendersi la rivincita nel tempio del tennis: Wimbledon. Il torneo più famoso del mondo è l’unico Slam che non ha mai visto un tennista italiano nell’albo d’oro: Jannik è pronto a sfatare questo tabù. Consapevole, però, che sulla sua strada c’è il rivale per antonomasia, Carlitos Alcaraz. Lo spagnolo non solo ha sconfitto Sinner a Parigi ma, da due anni, non conosce rivali sull’erba londinese. L’azzurro, per gli esperti Sisal, parte favorito per centrare lo Slam numero 4 della carriera tanto che il suo successo è offerto a 2,50. Sinner, semifinalista a Wimbledon nel 2023, sa che l’impresa non sarà facile ma, al tempo stesso, di avere tutti i mezzi per laurearsi campione.

Incollato all’italiano si trova, neanche a dirlo, Carlitos Alcaraz, numero 2 del mondo, e pronto a calare sul tris all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il tennista di Murcia, terzo spagnolo in trionfo a Londra dopo le leggende Manolo Santana e Rafa Nadal, vuole alzare ancora di più il suo status di fenomeno: in caso di successo, in quota a 2,75, Alcaraz diverrebbe il tennista spagnolo più vincente a Wimbledon visto che Rafa si è fermato a due trionfi.

Il podio dei favoriti è completato da Novak Djokovic, forse al suo ultimo ballo su quel campo che lo ha visto alzare al cielo in sette occasioni la coppa del vincitore. Il serbo, 24 Slam in carriera, prova a raggiungere Roger Federer, lassù a quota 8 vittorie, ma l’impresa appare assai ardua. Nole, vincente a 6,00 e da sei edizione finalista a Wimbledon, vorrebbe però salutare al meglio il pubblico di Londra magari con un ultimo guizzo da campione. Il resto degli aspiranti alla vittoria parte lontano: Jack Draper, idolo di casa, è dato a 12 con Alexander Zverev, ancora a caccia del suo primo Slam in carriera, in quota a 16. Se il vincitore di Halle, Alexander Bublik, si gioca a 25 ecco che l’impresa di un altro azzurro, Lorenzo Musetti, semifinalista a Wimbledon lo scorso anno ma non in perfette condizioni fisiche, pagherebbe 33 volte la posta.