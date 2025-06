A cura di AdnKronos

La Juventus accelera per Jonathan David. Il club bianconero ha individuato nell'attaccante canadese, che si svincolerà dal Lille il prossimo 30 giugno, il rinforzo perfetto per il proprio attacco e ha intensificato i contatti con gli agenti del giocatore, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, mercoledì 25 giugno. l club bianconero aveva già sondato il canadese, 25 gol nell'ultima stagione, negli scorsi mesi, ma si era scontrata con le altissime richieste degli agenti e con una concorrenza agguerrita. Anche Inter e Napoli infatti, in Serie A, sembrano essere sulle tracce di David, oltre a diversi club inglesi. Ora però la situazione è cambiata.

David ha messo la Juventus in cima alle proprie preferenze ed è in pressing con i suoi agenti per abbassare le richieste sulle commissioni. L'entourage del canadese, vista l'assenza di spese per il cartellino, chiede 15 milioni per formalizzare l'operazione, troppi per la Juventus. In campo è sceso il nuovo direttore generale bianconero Damien Comolli, che sta sfruttando i propri contatti in Francia per provare a chiudere l'operazione.

Il giocatore, dal canto suo, chiede un ingaggio da sei milioni di euro. Importante, ma alla portata delle casse della Juventus, specialmente se si considerano i 12 milioni percepiti da Dusan Vlahovic. Per ora, insomma, la Juventus è in pole position per arrivare a Jonathan David, uno degli svincolati più preziosi e ambiti di questo calciomercato .