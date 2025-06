A cura di AdnKronos

Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo con un obiettivo ben preciso: Wimbledon 2025. A sostenerlo, come sempre, c'è la fidanzata Veronica Confalonieri che sui social ha condiviso oggi, mercoledì 25 giugno, una tenera storia Instagram d'incoraggiamento rivolta al tennista toscano, che sta recuperando le forze dopo l'infortunio patito al quarto set della semifinale del Roland Garros e che lo ha costretto a dare forfait al Queen’s.

La compagna Veronica ha condiviso un collage con due foto scattate a un anno di distanza. Nella prima Musetti è immortalato all'aeroporto di Londra mentre porta in braccio il piccolo Ludovico, il primogenito della coppia nato a marzo dello scorso anno. Nella seconda foto, lo stesso Ludovico, visibilmente cresciuto, è ritratto nello stesso luogo, pronto a seguire ancora una volta il papà. "Un anno dopo, arriviamo papà", ha scritto la compagna a corredo dei due scatti.

Il tennista azzurro ha infatti già iniziato ad allenarsi sui campi inglesi a caccia della forma migliore, e ora al suo fianco ci sarà anche la compagna e il figlio. E non lo so. Come già annunciato negli scorsi mesi, dopo gli Internazionali d’Italia, Veronica e Lorenzo avevano condiviso la notizia della seconda gravidanza. I due diventeranno presto genitori bis.

Con la forza della famiglia al suo fianco, Musetti è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Ora, l’obiettivo sarà difendere la semifinale raggiunta nel 2024 (e dunque i 1230 punti conquistati a Londra l'anno scorso, fondamentali per il ranking Atp verso la seconda parte di stagione). Al momento infatti Musetti è numero sette del mondo, scivolato quindi di una posizione dopo non aver potuto, proprio a causa dell'infortunio di Parigi, difendere la finale raggiunta al Queen's lo scorso anno, quando perse in due set con l'americano Tommy Paul.