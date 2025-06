A cura di AdnKronos

Carlos Alcaraz si allena con Novak Djokovic. A pochi giorni dall'inizio di Wimbledon 2025, oggi, giovedì 26 giugno, il tennista spagnolo, fresco vincitore del Queen's e campione in carica a Londra, ha scambiato con il serbo, numero sei del mondo, sull'erba del Centre Court. Un allenamento ad altissimo livello, sia di intensità che di qualità, con colpi mozza fiato e alto agonismo.

Durante gli scambi non sono mancati i siparietti. A un certo punto Alcaraz ha tirato fuori un passante di rovescio in avanzamento da sogno, che ha bucato Djokovic in lungolinea: "Oh, sorry", urla Carlos poco dopo aver visto la pallina rimbalzare due volte sull'erba londinese. Quando Nole si prepara a servire di nuovo, Carlos alza le braccia, a volersi 'scusare' nuovamente per il colpo, provocando la reazione divertita del serbo. Djokovic gli fa un cenno con la racchetta, Alcaraz ribadisce: "Ho chiuso gli occhi, giuro", e tutto finisce con una risata.