A cura di AdnKronos

Marco Panichi e Ulises Badio non fanno più parte dello staff di Jannik Sinner. Come riportato da Sky Sport, ci sono dunque cambiamenti rilevanti nello staff del numero uno al mondo alla vigilia di Wimbledon 2025. Sinner aveva cominciato a lavorare con Panichi (preparatore atletico) e Badio (fisioterapista, in passato nello staff di Djokovic) nel settembre 2024.