A cura di AdnKronos

Jannik Sinner pronto al debutto a Wimbledon 2025, domani 1 luglio. L'azzurro, numero 1 del mondo, scenderà in campo per il primo turno del singolare maschile alle 13 di Londra, le 14 in Italia, per il derby con Luca Nardi, numero 94 del mondo. Sinner torna in campo dopo il passo falso nel torneo Atp di Halle, con l'eliminazione quasi immediata contro Alex Bublik, e con la fresca 'rivoluzione' nel team, che non comprende più il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Uli Badio.

Domani il programma prevede una ricca presenza azzurra sui campi dell'All England Club. Sul campo numero 2, alle 12, apre il match femminile Cocciaretto-Pegula. A seguire, Musetti-Basilashvili. Sul campo numero 5, il secondo match in programma è Bronzetti-Teichmann. Sul campo numero 8, alle 12 si comincia con Sonego-Faria. Infine sul campo numero 16 è di scena Cobolli nel terzo match contro il kazako Zhukayev.

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.