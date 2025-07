A cura di AdnKronos

Lutto ne mondo del calcio per la morte di Diogo Jota. L'attaccante di Liverpool e Portogallo, 28 anni, è deceduto in un incidente stradale in Spagna, a Zamora, nella notte tra il 2 e il 3 luglio. Il calciatore viaggiava in auto con il fratello 26enne Andre: secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito fuori strada sull'A-52 prendendo fuoco.

Classe 1996, Jota si era sposato pochi giorni fa con Rute Cardoso ed era padre di tre figli. Attaccante esterno, ha giocato un ruolo importante nella recente stagione vincente del Liverpool, segnando sei gol e fornendo quattro assist in 26 presenze. Aveva iniziato la sua carriera nel club portoghese Paços de Ferreira prima di trasferirsi all'Atlético Madrid in Spagna.

Mentre era all'Atlético, Jota fu ceduto in prestito al Porto e poi al Wolverhampton dove aveva contribuito alla promozione in Premier League con 17 gol nella stagione 2017-18. Al Liverpool, che lo acquistò per circa 45 milioni di euro, era arrivato nel 2020. In quattro stagioni con i Reds ha giocato 182 partite, segnato 65 gol e vinto tre trofei: una Premier League, una FA Cup e una Coppa di Lega.

Jota ha giocato anche per la Nazionale portoghese con la quale ha vinto due UEFA Nations League, una nella stagione 2018-2019 e una in quella 2024-2025, collezionando 49 presenze, 14 gol. Due le partecipazioni agli Europei (2020 e 2024) e una ai Mondiali (2022).