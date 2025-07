A cura di AdnKronos

"Faccio schifo. Sono una m....". Charles Leclerc esplode via radio dopo le qualifiche di oggi a Silverstone. Il pilota monegasco della Ferrari non nasconde la delusione per il sesto tempo nel Q3: dopo le incoraggianti prestazioni nelle prove libere, arriva una mediocre terza fila nelle qualifiche. E Leclerc esplode contro se stesso: "Fuck!", ripete il pilota. "Sono una fottuta merda, ecco cosa sono", dice con severità totale.

Nella gara di domani, il monegasco partirà accanto al compagno di squadra. L'inglese Lewis Hamilton, con l'altra Ferrari, è quinto in griglia. Davanti a tutti, in pole position, c'è la Red Bull dell'olandese Max Verstappen che con un giro prodigioso ha beffato le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.