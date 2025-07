A cura di AdnKronos

Carlos Alcaraz 'dimentica', a modo suo, Jannik Sinner. Dopo la finale di Wimbledon 2025, persa in quattro set contro il tennista azzurro, lo spagnolo si è concesso qualche giorno di vacanza, proprio come successo al termine del Roland Garros. Allora, dopo l'epica finale-maratona vinta proprio contro Sinner, Alcaraz era volato a Ibiza per staccare la spina e godersi un po' gli amici, e la bella vita, senza pensare al tennis.

Subito dopo la finale di Londra, Alcaraz è tornato in Spagna ed è ripartito con gli amici, tra cui anche Sergio Reguillon, ex terzino di Manchester United e Tottenham attualmente svincolato. Su X sono diventati virali alcuni video che ritraggono Carlos in discoteca, mentre salta e balla, sorridente e spensierato, insieme agli amici.

Il modo migliore, insomma, per lui per ricaricare le batterie e prepararsi agli US Open, ultimo Slam della stagione sul cemento di New York e terzo potenziale capitolo della saga, ancora lontana dalla parola fine, con Jannik Sinner, campione in carica.