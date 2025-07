A cura di AdnKronos

Quindicesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, domenica 20 luglio, dopo la tappa di alta montagna di ieri in cui ha trionfato Thymen Arensman, con Tadej Pogacar che è rimasto in maglia gialla e Remco Evenepoel che si è invece ritirato. I ciclisti si dirigono oggi verso l'est della Francia affrontando una frazione di 169,3 chilometri, che parte da Muret e arriva a Carcassonne. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

Dopo il trittico pirenaico degli ultimi tre giorni, il Tour de France riparte con una tappa che attraversa l'est della Francia. 169,3 chilometri che partiranno dalla città di Muret, a sud di Tolosa. I ciclisti attraverseranno circa 70 chilometri di pianura, con piccoli dossi da non più di 250 metri, prima di affrontare la prima delle tre salite in programma. Il primo GPM di giornata, di terza categoria, è posto infatti sul Cote de Saint-Ferreol, 1,7 km di salita al 7% di pendenza.

Poco più di dieci chilometri dopo, il gruppo affronterà il secondo GPM, anch'esso di terza categoria, sul Cote de Soreze, 6,2 km al 5,5%. Poi sarà la volta del Pas du Sant, un GPM di seconda categoria da 2,9 km al 10,2%. Infine, una lunga discesa li porterà fino all'arrivo di Carcassonne. Prima della prima salita per i velocisti ci sarà anche la possibilità di conquistare uno Sprint intermedio al chilometro 59,8 a Saint-Felix-Lauragais.

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La quindicesima tappa di oggi, domenica 20 luglio, inizierà intorno alle 12.15, con l'arrivo previsto alle 17.08. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.