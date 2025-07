A cura di AdnKronos

Mats Wilander 'stregato' da Jannik Sinner. L'ex tennista svedese, oggi allenatore, ha parlato dell'azzurro, fresco vincitore di Wimbledon 2025, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz: "Non ho mai visto nessuno giocare a tennis in modo così aggressivo come Sinner. Non è uno che colpisce tutto quello che può come un pazzo, ma cerca sempre di colpire la palla in anticipo", ha detto a L'Equipe.

"Alcuni giocatori colpiscono la palla più forte di lui, ma nessuno ci arriva così velocemente da giocarla al rialzo, senza mai aspettare che torni indietro. Penso che il suo tennis sia avanti di cinque o dieci anni rispetto a quella che immaginavo sarebbe stata l'evoluzione del gioco", ha ammesso Wilander, vincitore di sette titoli Slam,"un po' come quando, nel calcio, per la prima volta, si sono visti i passaggi rapidi di prima: la velocità del gioco è stata stravolta".

Sinner, insomma, non è solo un campione, ma un precursore: "Jannik sta aprendo la strada e diventerà presto un modello, perché non tutti possono giocare a tennis come Alcaraz. Questo richiede un talento estremamente raro. D'altra parte, tutti possono provare a giocare come Sinner, il che non richiede di per sé un talento eccezionale, ma una dedizione totale", ha concluso Wilander.