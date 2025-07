A cura di AdnKronos

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo. Mentre fa discutere la decisione di richiamare nel proprio staff l'ex preparatore atletico Umberto Ferrara, allontanato per il suo ruolo nel caso Clostebol, il tennista azzurro ha concluso le sue vacanze, trascorse tra la sua casa di Sesto Pusteria e Porto Cervo, in Sardegna.

Secondo quanto riporta SkySport, Sinner si è sottoposto oggi, mercoledì 23 luglio, alle visite mediche presso il J Medical, propedeutiche al rientro in campo e alla preparazione della stagione del cemento, di gran lunga la superficie preferita di Jannik. Ora l'azzurro tornerà a Montecarlo per riprendere gli allenamento sotto gli occhi di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, con il lavoro fisico curato dal nuovo-vecchio preparatore Ferrara.

Poi sarà la volta di Cincinnati, il prossimo Masters 1000 a cui parteciperà Sinner dopo aver dato forfait a Toronto. Il torneo sul cemento americano partirà il prossimo 7 agosto, con la finalissima in programma il 18. Cincinnati sarà preparatorio al vero grande appuntamento della stagione sul cemento, gli US Open, ultimo Slam dell'anno a cui Sinner arriva da campione in carica.