A cura di AdnKronos

Inizia dal Ferraris il campionato del Genoa. Oggi, sabato 23 agosto, il Grifone sfida il Lecce in casa nella prima giornata di Serie A. La squadra di Vieira è reduce da una seconda parte di stagione, da quando l'ex centrocampista dell'Inter è subentrato a Gilardino sulla panchina rossoblù, in crescendo, chiusa al 13esimo posto.

I salentini invece, che hanno accolto il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, reduce dalla retrocessione, seppur all'ultima giornata, con il Venezia, si sono salvati in extremis vincendo all'Olimpico contro la Lazio e chiudendo in quartultima posizione il proprio campionato.

La sfida tra Genoa e Lecce è in programma oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Ferraris di Genova. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco

Genoa-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.