Trentunesimo successo consecutivo per l'Italvolley. Ai Mondiali in corso in Thailandia, le azzurre del ct Julio Velasco hanno regolato oggi domenica 24 agosto con un netto 3-0 anche Cuba (25-9, 25-8, 25-16 i parziali, in poco più di un'ora di gioco), guadagnando già l'accesso agli ottavi di finale del torneo. La terza partita contro il Belgio sarà decisiva per chiudere al primo posto il girone: le campionesse olimpiche torneranno in campo martedì 26 agosto alle 12.
Mondiali pallavolo, Italia-Cuba 3-0: le azzurre volano agli ottavi
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata