Sofia Raffaeli vince la medaglia d'oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro. L'azzurra si impone con un punteggio di 30.650 davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e alla tedesca di origine russa Anastasia Simakova (29.400).
Sofia Raffaeli oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata