A cura della Redazione

Carmela Napoli, ruolo schiacciatrice ed un futuro ancora da scrivere con la casacca della Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata, tatuata addosso.

Ne ha parlato così ai canali ufficiali della Società: “Sono molto soddisfatta perché la riconferma è sempre il risultato del lavoro fatto durante l’anno. È una bella gratificazione personale ma anche uno stimolo a continuare a migliorarmi e a dare il massimo per la squadra. Obiettivi? Come squadra vogliamo crescere e consolidarci, affrontando ogni partita con la mentalità giusta per raggiungere i nostri traguardi stagionali. A livello personale, l’obiettivo è contribuire il più possibile ai risultati collettivi, migliorare sotto l’aspetto tecnico e fisico, e farmi trovare sempre pronta quando verrò chiamata in causa”.