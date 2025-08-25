A cura della Redazione

Inizia il lavoro sul campo per la CoGe Vesuvio Oplonti. La formazione che affronterà la serie B1 ha iniziato la preparazione all'interno della palestra Catello Scala per dare il via alla fase pre-campionato.

Un primo confronto in mezzo al campo, con il presidente Angelo Cirillo e con lo staff tecnico, aprirà la prima giornata della nuova avventura a tinte arancio-blu. Non è mancata la visita del primo cittadino di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, che anche in questa stagione non vorrà far marcare il supporto delle istituzioni alla prima realtà pallavolistica all'ombra del Vesuvio.

Grande curiosità tra i tifosi oplontini per i tanti volti nuovi che si ritroveranno nella struttura di via Isonzo. Un’autentica rivoluzione quella operata dal presidente Cirillo che ha confermato cinque delle protagoniste della passata stagione ed ha arricchito la rosa a disposizione di coach Alminni di altre atlete di categoria.

Continueranno a vestire la casacca arancio-blu: Eliana Rendina, Jessica Lanari, Elena Bortolot, Domiziana Mazzoni e Silvia De Caprio. Il mix di esperienza e gioventù presente nel quintetto confermato lo ritroviamo anche nei nuovi arrivi. Jessica Panucci, Francesca Fava, Erica Giacomel, Sara Esposito, Lucy Bollettin, Ines Erra e Melissa Criscuolo.

Alla voce "volti nuovi" compare anche Federica Battaglia. La forte palleggiatrice partenopea torna ad Oplonti,dove è stata protagonista della promozione in B1, dopo un'annata a Salerno. Sette stagioni in serie A2 e tanta B1 da protagonista per Jessica Panucci, schiacciatrice, classe 1992, che si annuncia tra le trascinatrici di questa nuova formazione. Tanta esperienza per la classe '98 Francesca Fava, centrale, reduce da una stagione di A2. Erica Giacomel torna all'ombra del Vesuvio a distanza di sette anni dall'esperienza alla Fiamma Torrese. I campionati vinti e l'apprezzamento dei tecnici parlano per lei. Classe '92, Erica sarà un altro elemento chiave dello scacchiere di coach Alminni.

Nella cavalcata di Cremona nello scorso campionato di B1 si è messa in luce Sara Esposito. 183 centimetri, attenzione maniacale ai dettagli ed esplosività alcune delle caratteristiche che descrivono la nuova opposto. Lucy Bollettin arricchisce la truppa veneta all'interno dello spogliatoio. La centrale padovana, classe 2002, è alla sua seconda esperienza lontano da casa dopo essersi messa in luce al centro del sestetto sardo de LaSmeralda Ossi. Ines Erra, miglior libero della serie C, e Melissa Criscuolo le scommesse su cui ha puntato coach Alminni, convinto che il desiderio di emergere delle due giovanissime atlete salernitane sarà un'altra importante freccia al suo arco.