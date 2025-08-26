La Boxe Vesuviana di Torre Annunziata continua a scrivere pagine di sport e orgoglio per la città oplontina. Dopo aver forgiato campioni del calibro di Irma Testa, la palestra guidata dai maestri Lucio e Biagio Zurlo lancia un nuovo talento sul palcoscenico internazionale: Michele Baldassi.

Il giovane pugile, in forza al Gruppo Sportivo della Penitenziaria, parteciperà ai Campionati del Mondo di boxe in programma a Liverpool dal 6 al 16 settembre. Per lui sarà un’occasione unica per misurarsi con i migliori atleti del pianeta e mettere in mostra le sue qualità tecniche e agonistiche.

Un traguardo che conferma, ancora una volta, la Boxe Vesuviana come autentica fucina di campioni, capace di unire tradizione e innovazione, sacrificio e passione. Baldassi raccoglie così il testimone di una scuola che, sotto la guida dei Zurlo, continua a portare alto il nome di Torre Annunziata nel mondo dello sport.

Tutta la comunità oplontina seguirà con orgoglio e trepidazione le sfide di Michele a Liverpool, con la speranza che possa emulare – e magari ripetere – i successi della sua illustre compagna di squadra Irma Testa, oggi punto di riferimento del pugilato internazionale.

