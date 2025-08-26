A cura della Redazione

Tra le ufficialità più attese della nuova stagione, arriva la conferma di una delle pallavoliste più esperte e talentuose della categoria: Giovanna Prisco vestirà ancora la maglia della Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata.

Un rinnovo importante, che rafforza la continuità tecnica e dà ulteriore fiducia al gruppo. La schiacciatrice oplontina, punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ha raccontato le sue sensazioni in vista del nuovo campionato:

“Essere uno dei pilastri della squadra sicuramente è un ruolo importante e con tante responsabilità, ma sono molto serena e carica per la nuova stagione, certa di avere alle spalle un gruppo solido e unito, e questo mi dà una grande sicurezza. La squadra è pronta a lavorare insieme per continuare quello che di bello è stato fatto fino ad ora”.

Prisco ha poi sottolineato il valore del giusto equilibrio tra esperienza e freschezza: “Il mix tra esperienza e talento è proprio la chiave per far funzionare bene una squadra: l’esperienza insegna a gestire le situazioni difficili e a prendere decisioni importanti, mentre il talento delle giovani aggiunge tanta energia e nuove prospettive. È il mix perfetto per creare una squadra competitiva”.

Con la sua leadership e il suo carisma, Prisco rappresenta un tassello fondamentale per il progetto tecnico e sportivo di coach Salerno. Una conferma che non è solo un segnale di solidità per la squadra, ma anche uno stimolo per le nuove leve, che potranno crescere avendo accanto una guida di esperienza.