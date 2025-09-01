A cura della Redazione

“Con la sua leadership e il suo carisma bomber Alessandro Gabrielloni riuscirà a portare la Juve Stabia in Serie A”.

Parola di Daniele Bartocci, giornalista che ha moderato in questi giorni l’evento '50 anni di sport a Jesi’ (e che conosce benissimo il percorso di Gabri-Gol), una rassegna a cura di Evasio Santoni con il patrocinio di Coni Marche e Comune di Jesi.

“Gabrielloni in serie B può fare la differenza a suon di prestazioni e di gol – ha detto in occasione della cerimonia il giornalista jesino Daniele Bartocci (top40 under 40 2025 Business Elite), che fu addetto stampa della Jesina Calcio in D da cui ‘spiccò il volo’ un giovane Gabrielloni oltre 10 anni fa - Penso sia uno dei colpi più importanti del campionato di Serie B. Alessandro è un esempio di vita e di calcio, ha sempre rispettato regole e avversari, dando il buon esempio dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Un vero esempio di carisma e determinazione. Ho avuto anche la fortuna di studiare con la sorella Marta all'università: i Gabrielloni sono una famiglia davvero eccezionale, ricca di valori umani e sociali”.

All'evento di venerdì sera a Jesi hanno preso parte, tra gli altri, oltre alla campionessa di scherma Giovanna Trillini, il vice presidente Coni Marche Marco Porcarelli e altri campioni Made in Jesi, la città di Roberto Mancini, Luca Marchegiani, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca.

Jesi è la città più medagliata al mondo nella storia delle Olimpiadi. Venerdì a Jesi è intervenuta, tra gli altri, proprio la campionessa olimpica di Fioretto (un oro individuale e tre a squadre), lampante esempio dell'importante tradizione sportiva jesina, Giovanna Trillini: "Io ho vissuto lo sport in tutti i ruoli - ha sottolineato la campionessa - da atleta, da tecnico, da dirigente sportivo. Qui vengono esaltati i valori dello sport, i sacrifici, la passione. Penso che in tutta la mia carriera ho sempre cercato di trasmettere questo". Stesso dna vincente, a quanto pare, di Alessandro Gabrielloni che con lo Juve Stabia dovrà essere protagonista. Nelle Marche, nei mesi scorsi, dopo il gol alla Roma e l’assist per Nico Paz, gli hanno dedicato anche una pizza (foto). Pizza bianca, mozzarella, funghi champignon, salsiccia, pomodorini, ricotta e per finire prosciutto di Carpegna al centro, con la scritta Gabri-Gol.