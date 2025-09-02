A cura di AdnKronos

Jannik Sinner e quella voglia di "vendetta" contro Alexander Bublik. Il tennista azzurro scende in campo negli ottavi di finale degli Us Open 2025, l'ultimo Slam dell'anno a cui arriva da campione in carica e dove affronterà il kazako, contro Lorenzo Musetti, ai quarti. Proprio con Bublik però c'è un conto in sospeso. Il numero 24 del mondo è stato infatti l'unico, oltre a Carlos Alcaraz, a battere Sinner nel 2025, negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle.

E proprio quella partita non sembra essere stata digerita appieno da Sinner, come rivelato in un dialogo con l'attore Rami Malek e l'ex direttrice di Vogue Anna Wintour, ospiti d'onore sulle tribune dell'Arthur Ashe Stadium. A poche ore dal match i due hanno assistito all'allenamento del numero uno del mondo e hanno scambiato qualche parola con lui. "Sto bene, mi sto divertendo", ha detto Sinner rispondendo alle domande dei due 'tifosi' vip. "In realtà l'ultima volta che l'ho affrontato ho perso", ha continuato Jannik con un sorriso, poi abbassando lo sguardo "è l'ora della vendetta". Bublik è avvestito.