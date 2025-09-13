A cura di AdnKronos

Torna la Serie A e c'è subito un big match. Oggi, sabato 13 settembre, il campionato offre subito la super sfida tra Juventus e Inter. I bianconeri arrivano a punteggio pieno al derby d'Italia, mentre i nerazzurri sono già chiamati alla reazione dopo il brutto ko rimediato contro l'Udinese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Juve-Inter in diretta tv e streaming .

Ecco le probabili formazioni di Juve-Inter, in campo oggi alle 18:

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.

Inter (3-5-2) Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

La partita tra Juventus e Inter di oggi alle 18 sarà trasmessa in diretta e in streaming e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport canale 214 per gli abbonati a Sky con Zona Dazn.