A cura della Redazione

Si disputerà a Torre Annunziata il big-match della dodicesima giornata del campionato nazionale femminile di serie B1. Oggi, 10 gennaio, alle ore 16.00, le padrone di casa della CoGe Vesuvio Oplonti ospiteranno la Star Volley Bisceglie. Si ritroveranno di fronte la seconda e la terza forza del campionato, con le tigri oplontine che sopravanzano le stelle nero-fucsia di quattro punti.

La formazione arancio-blu, allenata da coach Ciro Alminni, ha collezionato dieci successi in undici uscite, con nove vittorie da tre punti, un successo ed una sconfitta al tie-break. Per la squadra nero-fucsia, guidata da Dino Guadalupi, il cammino nelle prime undici uscite è stato segnato da otto vittorie da tre punti, un successo al tie-break e due sconfitte con Tonno Callipo e Zero5 Castellana Grotte, due delle formazioni che, con Bisceglie e Vesuvio Oplonti, sono in cosa per i tre posti che quest’anno consentono l’accesso diretto in serie A3.

Il campionato si avvicina al giro di boa. La gara in programma nella palestra Catello Scala, in via Capuozzo, 22, a Torre Annunziata, rappresenterà per le oplontine l’ultimo impegno casalingo del girone d’andata che si concluderà con la trasferta di Vibo Valentia, domenica 18 gennaio.

Nell’ambiente arancio-blu si registra un clima decisamente positivo con la società del presidente Angelo Cirillo che confida nella oramai solita calorosa cornice di pubblico. “Sappiamo di dover fare bene contro una diretta concorrente per la promozione e vogliamo regalare ai nostri tifosi l’ennesima prestazione da applausi. Alle nostre atlete ed allo staff chiedo di dare il massimo, come hanno fatto sempre in questo inizio di stagione, per iniziare questo anno con il piede giusto.

Partita da ex di turno per la schiacciatrice Jessica Panucci che a Bisceglie ha anche vestito la fascia di capitano: “Ritrovo le mie ex-compagne di squadra. Sarà di sicuro una bella partita. Dovremo prestare attenzione ad ogni istante della gara”. Ai tifosi: “In questo periodo di pausa ci è mancato il loro calore e siamo convinte che li ritroveremo tutti in palestra a spingerci punto dopo punto”.

12esimo turno Zero5 Castellana - Manduano Cerignola, CoGe Vesuvio Oplonti – Star Volley Bisceglie; Assitec Sant’Elia – Pieralisi Jesi; Lu.Vo Arzano – Femac Trestina;Volleyro’ Roma – Nimis United Pomezia; Epas Pvt Modica - Futura Teramo; Torneria TMM Magione – Tonno Callipo Vibo Valentia

Classifica – Tonno Callipo Vibo V. 33; CoGe Vesuvio Oplonti 30; Star Volley Bisceglie, Zero5 Castellana 26; Epas PVT Modica 19; Torneria TMM Magione 15; Manduano Cerignola, Futura Teramo, Femac Trestina 13; Volleyro’ Roma 12; Lu.Vo Arzano 11; Nimis United Pomezia, Assitec Sant’Elia 9; Pieralisi Jesi 2