A cura della Redazione

Gli atleti dell’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata si trasformano in modelli per un calendario di beneficenza, unendo sport, impegno sociale e solidarietà. Il ricavato delle offerte sarà interamente devoluto alla Caritas parrocchiale della Chiesa di Sant’Antonio di Padova di Trecase, a sostegno delle attività assistenziali sul territorio.

Fondata dal dottor Mario Veneruso e presieduta dalla dottoressa Carmen Barbara Cirillo, l’AUSE Sporting Club è una struttura polivalente situata in via Vesuvio 59, diventata nel tempo un punto di riferimento non solo per l’attività sportiva agonistica, ma anche per la riabilitazione, il benessere e l’inclusione.

La struttura offre un’ampia gamma di corsi, tra cui pilates, funzionale, tabata, latin fitness, boxe amatoriale, una sala pesi di ultima generazione, oltre alle attività agonistiche di boxe e danza aerea, rivolte sia ad adulti che a bambini. Di recente, l’offerta è stata ulteriormente arricchita con i corsi di pilates reformer.

Accanto allo sport, l’AUSE Sporting Club si distingue per il suo forte impegno sociale: collabora con diverse associazioni ONLUS, promuove l’inclusione e garantisce l’accessibilità anche alle persone diversamente abili, confermando una visione dello sport come strumento di crescita collettiva.

Emblematica di questa filosofia è la famiglia Veneruso, con le figlie Aurora e Serena, esempio di passione e dedizione che ha portato a risultati significativi sia nel mondo della boxe sia in quello della danza aerea. Un percorso che oggi si arricchisce di un’iniziativa solidale capace di coniugare immagine, sport e attenzione verso chi è più in difficoltà.