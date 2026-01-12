A cura della Redazione

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello ottenuto dal Savoia allo stadio Giraud di Torre Annunziata contro l’Acireale. I biancoscudati, dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale, si vedono sfuggire la vittoria tra le mura amiche e scivolano al secondo posto in classifica, cedendo il primato all’Igea Virtus.

Nonostante la delusione, la corsa alla Serie C resta apertissima: la vetta è distante appena due lunghezze e la squadra di Torre Annunziata rimane pienamente in gioco.

L’avvio di gara premia gli ospiti. L’Acireale parte con maggiore intraprendenza e al 6’ trova il vantaggio con Gagliardi. La reazione del Savoia è immediata: all’11’ Checa ristabilisce l’equilibrio con una conclusione vincente che riaccende il pubblico di casa. Con il passare dei minuti i siciliani calano d’intensità e i biancoscudati prendono il controllo del match, completando la rimonta al 37’ grazie a Favetta, che firma il 2-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Acireale rientra in campo con maggiore determinazione, mentre il Savoia si compatta, provando a colpire in ripartenza. Al 72’ l’episodio che cambia nuovamente il volto della gara: i granata conquistano un calcio di rigore e Iuliano, dal dischetto, non sbaglia, fissando il punteggio sul 2-2.

Nel finale il Savoia ha l’occasione per tornare avanti, ma il rigore fallito da Umbaca, respinto dal portiere avversario, rende ancora più beffardo il risultato finale. Un pari che pesa, ma che non spegne le ambizioni dei biancoscudati, ancora in piena lotta per il vertice.

(Nella foto, il rigore fallito da Umbaca)

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook