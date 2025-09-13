A cura di AdnKronos

Torna la Vuelta di Spagna. Oggi, sabato 13 settembre, si corre la ventesima tappa della corsa, da Robledo de Chavela a Bola del Mundo. Si tratta della penultima frazione, ultima occasione per gli uomini di classifica per cercare di ribaltare la situazione. Al comando della generale c'è sempre Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la diciannovesima tappa della Vuelta.

Nella ventesima tappa della Vuelta, si parte da Robledo de Chavela per arrivare dopo 165,6 chilometri a la Bola del Mundo. Poi si sale con l’Alto de la Escondida (9 km al 4,1% di pendenza media), seguito dall’Alto de la Paradilla (5,8 km al 5,4% di pendenza media). Segue l’Alto del Leon, terzo Gpm di giornata (7 km al 7,3% di pendenza media), prima dell'ascesa di Puerto Navacerrada (6,9 km al 7,6% di pendenza media). Quindi, ecco un tratto di discesa e la salita conclusiva della Bola del Mundo. Si tratta di 12,3 chilometri con una pendenza media dell’8,6%. La parte della tappa che potrebbe decidere la classifica finale della Vuelta 2025.

La ventesima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 13, con l'arrivo del gruppo previsto intorno alle 17.15. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.